Это будет расширением "Рамштайна": Германия о предстоящей конференции в Дании

11 августа в Копенгагене, по приглашению датской стороны состоится Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины. В мероприятии будет участвовать министр обороны Резников, а также ожидается визит его коллег из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Чехии и других стран.

Представитель Минобороны Германии Арно Колац заявил, что на конференции будут обсуждаться вопросы долгосрочного финансирования, подготовки украинских бойцов. Германия на этой конференции планирует сделать свой вклад, который, по словам Колаца будет шире, чем в формате "Рамштайна".

Спикер упомянул, что его страна поставляет установки запуска ракет, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, для борьбы с российской артиллерией.

"Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, длительной. И это несколько отличает этот формат от формата "Рамштайн", где речь идет о краткосрочном поставки оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию", - заявил Колац.