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"Это не будет 20 гривен": в КГГА рассказали о повышении цен на проезд 

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Киев, Пятница 22 октября 2021 15:08
"Это не будет 20 гривен": в КГГА рассказали о повышении цен на проезд  Фото: в КГГА рассказали о повышении цен на проезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Ее себестоимость составляет 20 гривен, однако власти не планируют устанавливать такой тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в интервью Громадському радіо.

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должен заняться экономисты, чтобы понять, на сколько и когда повышать тарифы на перевозки в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть высчитаны", - рассказал Поворозник.

По его словам, себестоимость одного билета для пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке более чем 71 гривна.

"Сейчас должны сложить все воедино: и способности, и возможности местам платить за перевоз, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, в начале года стоила 1,9 гривны, а сейчас - 3 гривны 60 копеек.

"Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - резюмировал первый заместитель председателя КГГА.

Он также добавил, что в случае повышения цен в столице все имеющиеся льготы на проезд для киевлян продолжат действовать.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, чем обусловлено решение повысить цены на проезд в общественном транспорте.

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