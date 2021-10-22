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"Це не буде 20 гривень": у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд 

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:08
"Це не буде 20 гривень": у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд  Фото: у КМДА розповіли про підвищення цін на проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Її собівартість складає 20 гривень, однак влада не планує встановлювати такий тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в інтерв'ю Громадському радіо.

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вирахувані", - розповів Поворозник.

За його словами, собівартість одного квитка для пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці більше ніж 71 гривня.

"Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості місцям платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", - зазначив Поворозник.

Він підкреслив, що електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 гривні, а зараз - 3 гривні 60 копійок.

"Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 гривень, але шукатимемо компроміси - між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - резюмував перший заступник голови КМДА.

Він також додав, що у випадку підвищення цін у столиці всі наявні пільги на проїзд для киян продовжать діяти.

Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, чим обумовлено рішення підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті.

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