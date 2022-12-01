Естонців попередили про можливі відключення світла через Росію

Також прем'єр-міністр додала, що кілька реакторів на важливих електростанціях в Швеції та Фінляндії наразі не працюють, а їх власна електростанція в Аувере знову зламалась.

"Коли я говорю про перебої, я нікого не лякаю і не загрожую, я просто констатую факт, що ми маємо знижувати споживання та зміщувати його за межі пікового навантаження у часі. Тобто з 7 до 9 або з 16 до 19, там споживання високе. Якщо ми цього не зробимо, то можемо бути змушені зробити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", - зазначила вона.

Каллас пояснила, що навіть двовідсоткова економія споживання електроенергії у години пік знизить ризик відключення електроенергії вп'ятеро.