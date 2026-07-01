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Естонський стартап показав, як ветеран може керувати бронемашиною далеко від фронту

13:06 01.07.2026 Ср
2 хв
Telearmy вже навчає водіїв-ветеранів для сервісу таксі
aimg Лев Шевченко
Естонський стартап показав, як ветеран може керувати бронемашиною далеко від фронту Фото: станція керування технікою (Defence Builder)
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Технологія дистанційного керування транспортом естонської компанії Telearmy вже використовується на українському фронті для евакуації та логістики без ризику для людей. Також систему сумістили з бронетехнікою БРДМ і Humvee.

Про це розповіла співзасновниця компанії Telearmy Туулі Толматс-Айя в ексклюзивному інтервʼю РБК-Україна.

Бойове застосування та сумісність із технікою

Перші випробування системи в Україні розпочалися ще два роки тому. Зараз на лінії фронту її головними завданнями є логістика та евакуація поранених із небезпечних зон без участі людей в автомобілі.

За словами розробників, якщо поєднати дистанційне керування машиною із дистанційно керованим озброєнням, утворюється повноцінна безпілотна бойова одиниця. Вона здатна вести бій у зоні ураження без жодного військового в салоні.

Наразі система вже повністю сумісна з різними видами техніки:

  • БРДМ і Humvee;
  • пікапи Toyota Hilux та Nissan Navara;
  • невеликі баггі (UTV).

Окремим ефективним сценарієм є створення рухомих пасток-приманок. Замість звичайних нерухомих макетів військові можуть використовувати реальні автомобілі, якими керують на відстані, щоб дезорієнтувати ворога.

Залучення ветеранів до керування

Особливістю технології є те, що керувати фронтовими машинами на відстані можуть ветерани з важкими пораненнями.

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Компанія вже навчила перших чотирьох водіїв для сервісу Uklon, серед яких є ветеран війни з ампутацією ніг. Він використовує спеціальний ручний перемикач замість педалей газу та гальма і під час демонстрації технології міністерствам успішно возив гостей. Дистанційне керування дозволяє військовим із травмами залишатися активними та допомагати армії на відстані.

Майбутнє технології в цивільній сфері

У Telearmy очікують на стрімкий розвиток ери електромобілів із дистанційним керуванням для збереження життів.

Водночас у цивільному секторі технологія не обмежиться лише безпілотним таксі. У майбутньому естонський стартап планує масштабувати її на сільське господарство, логістичні перевезення та гірничодобувну галузь.

Раніше ми писали про те, як виробники дронів долучаються до підготовки пілотів. Для виконання бойових завдань пілоту потрібні тижні практики з дронами. У навчанні також зростає роль симуляторів.

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