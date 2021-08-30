ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Естонський парламент не зміг обрати нового президента в першому турі

Новость на русском →
Таллінн, Понеділок 30 серпня 2021 14:59
Естонський парламент не зміг обрати нового президента в першому турі Фото: можливий майбутній президент Естонії Алар Каріс (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: РБК-Україна

Парламент Естонії на позачерговому засіданні не зміг обрати нового президента в першому турі. Єдиному кандидату Алару Карісу не вистачило п'яти голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Згідно з естонським законодавством, якщо жоден з кандидатів не набере потрібну кількість голосів у першому турі голосування, наступного дня буде проведено наступний тур. При цьому має пройти нове висунення кандидатів та їх реєстрація. Але якщо в другому турі жоден з кандидатів не набере 68 голосів, в той же день пройде третій тур голосування.

Примітно, що в першому турі Каріс був єдиним кандидатом. Якщо він не отримає необхідні 68 голосів, то парламенту доведеться скликати колегію вибірників.

Кандидатуру Каріса підтримала коаліція Центристської партії та Партії реформ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Вибори
NEWS
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
DAILY
Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний