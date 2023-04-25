Естонський генерал заявив, що не бачить "щасливого кінця" війни в Україні та дав прогноз

Мирне врегулювання війни в Україні можливе лише у разі розпаду Росії "на дрібніші і менш могутні країни".

"Немає нічого, що могло б призвести до мирного врегулювання в Україні, крім розпаду Росії на дрібніші і менш могутні країни. Я не бачу щасливого кінця війни в Україні", - сказав він.

За словами генерала, для таких країн, як Естонія, це означає, що вони мають бути готовими до постійної загрози безпеці на своїх кордонах.

"По суті, сьогодні ми все більше рухаємося до ситуації з Ізраїлем. А це означає, що ми постійно повинні бути готові до того, що щось почне відбуватися. Не сьогодні і не завтра, але часи не стають більш мирними", - додав Херем.

Як повідомлялось, в інтерв'ю РБК-Україна начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернено Крим чи Донбас, війна триватиме доти, доки ці всі території не повернуться під контроль України.

Нагадаємо, в "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України.

Зокрема, у списку у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.