Естонський експерт розповіла, чому ЄС та США дають Україні недостатньо зброї

Перша причина

"Ну, по-перше, страх перед ескалацією сильно впливає на рішення США, на рішення Німеччини. Цей страх сягає корінням ще в період Холодної війни - мовляв, потрібно зберігати баланс і не провокувати Росію", - зазначила Райк.

Але, за її словами, Росія провокує слабкість і це показує досвід її країн-сусідів.

Експерт зазначила, що якщо країні-агресорові дозволити піти далі, вона піде далі, і вже немає сенсу говорити про страх через ескалацію.

"Якщо в майбутньому їй здасться, що Альянс настільки слабкий, що Росія може мати шанс його підірвати і, можливо, навіть атакувати деякі з країн НАТО, вона це зробить", - попередила Райк.

Зараз НАТО набагато сильніше за Росію, але в Москві уважно стежать, чи вистачає політичної витривалості Альянсу, щоб захистити всіх країн-членів, уточнила вона.

Подібні обговорення про страх перед ескалацією лунали цього року на саміті НАТО в Литві, але сьогодні Захід уже готовий передати Україні F-16, а "жодної ескалації немає", підкреслила експерт.

Друга причина

Як зазначила Райк, другою причиною недостатнього постачання зброї є виснаження країн Заходу.

"Я думаю, що зараз багато європейських країн, особливо ті, які були найбільшими прихильниками України, віддали майже все, що могли віддати Україні. Сьогодні ми бачимо, наскільки важко європейцям надати боєприпаси Україні", - розповіла заступник директора Міжнародного центру оборони. та безпеки в Таллінн.

Як приклад, вона навела мету передати Україні 1 млн снарядів за рік, яка, ймовірно, так і не здійсниться, оскільки виробничих потужностей не вистачає. І снаряди зараз мають закуповувати за межами ЄС.

"Знову ж таки, західним політикам, які не бачать суттєвої загрози з боку Росії для своєї країни, важко пояснити своїм громадянам, що раптово нам доведеться значно збільшити витрати на оборону", - додала Райк.