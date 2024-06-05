Естонські центри для біженців прийняли рекордну кількість росіян: у чому причина

Серед усіх біженців в естонських центрах допомоги наразі найбільша кількість громадян Російської Федерації. Такі дані отримали місцеві правоохоронці відповідно до статистики за 2023 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на естонське видання Delfi .

Чому естонські центри приймають росіян

Як пишуть журналісти видання, такі центри в Естонії працюють не лише для біженців з України. Туди також можуть звернутися громадяни інших країн, які потребують міжнародного захисту в Естонії.

Наприклад, у 2023 році в центрах перебували майже 200 претендентів на захист: 45 - з України, 23 - з Афганістану, 11 - з Грузії, 60 - з Росії та 61 громадянин інших держав.

Наразі місцеві самоврядування надають соціальне помешкання, надають місцеві самоврядування.

При необхідності Департамент поліції та прикордонної охорони направляє претендентів на тимчасове місце проживання, яке надає держава. Це центр прийому біженців у Вао у Ляені-Вірусському повіті та його відділення у В'ягеві.

Як Естонія допомагає українцям

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз 31 тисяча українців перебувають в Естонії під тимчасовим захистом.

Якщо ви перебуваєте в Естонії разом із дітьми, можете подати заяву на отримання сімейної допомоги незалежно від того, чи працюєте ви. Розмір допомоги на дитину становить 60 євро на першу та другу дитину та 100 євро на третю та наступну дитину.

Від трьох дітей допомога для багатодітної сім'ї становить 300 євро на місяць, від семи дітей - 400 євро на місяць.

Одноразова грошова допомога становить 50 євро на дитину.

Поки ви шукатимете роботу, вам будуть виплачувати допомогу по безробіттю. Ця сума становить 292 євро на місяць, її можна отримувати до дев'яти місяців. Допомога не виплачується, якщо ваш дохід перевищує 292 євро на місяць.

Люди похилого віку також можуть отримати допомогу. Естонія компенсує різницю між національною пенсією та українською пенсією. Це приблизно 275 євро. Проте Естонія не виплачує українські пенсії, навіть якщо біженець не може отримати її.