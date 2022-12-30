В Естонії жителі зможуть отримати паспорт в супермаркеті

З середини січня 2023 року громадяни Естонії зможуть отримувати нові паспорти та ідентифікаційні картки в торгових точках мережі супермаркетів Selver.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mayor .

Раніше для отримання паспорта люди мали стояти в чергах до поліції. Однак з 12 січня в країні запрацює нова програма Міністерства внутрішніх справ Естонії.

Нова програма буде доступна в 4 супермаркетах Таллінна, та в одному з маркетів Пярну. Вже зараз у магазинах Selver є все для того, щоб почати видавати документи зі своїх інформаційних стійок, включаючи системи спостереження та сейфи. Проте, ще бракує спеціальної програми для проведення процедури.

Нова унікальна послуга стане можливою завдяки угоді між МВС Естонії, мережею супермаркетів Selver та приватною компанією Hansab. Остання матиме ліцензію на видачу документів, щоб зменшити черги в офісах поліції та прикордонній службі (PPA) країни.

"Ви можете отримати всі документи, видані PPA в Selver - від паспортів та ID-карток до посвідок на проживання та закордонних паспортів", - наголосив Маріт Абрам, голова відділу ідентифікації та статусу прикордонної служби.

Співробітники магазину, які видають документи, пройдуть перевірку та навчання, перш ніж вони зможуть здавати документи. Проте в міністерстві наголосили, що працівники не обов'язково мають мати естонське громадянство.

До квітня 2023 року нову програму планують поширити на всю територію Естонії та навіть на Фінляндію.

"Загалом по всій Естонії та Фінляндії буде 50 пунктів прийому, де можна буде отримати документи", - сказав Текс Вертманн, керівник карткового підрозділу постачальника бізнес-рішень Hansab.