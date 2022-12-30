В Эстонии жители смогут получить паспорт в супермаркете

С середины января 2023 года граждане Эстонии смогут получать новые паспорта и идентификационные карты в торговых точках сети супермаркетов Selver.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mayor .

Раньше для получения паспорта люди должны были стоять в очереди в полицию. Однако с 12 января в стране заработает новая программа Министерства внутренних дел Эстонии.

Новая программа будет доступна в 4 супермаркетах Таллинна, и в одном из маркетов Пярну. Уже сейчас в магазинах Selver есть все, чтобы начать выдавать документы из своих информационных стоек, включая системы наблюдения и сейфы. Однако еще не хватает специальной программы для проведения процедуры.

Новая уникальная услуга станет возможна благодаря соглашению между МВД Эстонии, сетью супермаркетов Selver и частной компанией Hansab. Последняя получит лицензию на выдачу документов, чтобы уменьшить очереди в офисах полиции и пограничной службе (PPA) страны.

"Вы можете получить все документы, выданные PPA в Selver - от паспортов и ID-карт до вида на жительство и загранпаспортов", - подчеркнул Марит Абрам, глава отдела идентификации и статуса пограничной службы.

Сотрудники магазина, выдающие документы, пройдут проверку и обучение, прежде чем они смогут сдавать документы. Однако в министерстве подчеркнули, что работники необязательно должны иметь эстонское гражданство.

До апреля 2023 года новую программу планируют распространить на всю территорию Эстонии и даже на Финляндию.

"В общей сложности по всей Эстонии и Финляндии будет 50 пунктов приема, где можно будет получить документы", - сказал Текс Вертманн, руководитель карточного подразделения поставщика бизнес-решений Hansab.