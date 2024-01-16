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В Естонії затримали професора, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ

Ілюстративне фото: в Естонії затримали професора, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював в університеті Тарту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Поліція безпеки затримала Морозова ще 3 січня за підозрою у підтримці та проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії. Він є громадянином Росії.

Після затримання підозрюваного помістили до Талліннської в'язниці. Як зазначила державний прокурор Трійна Олев, є підстави вважати, що на волі Морозов може продовжити скоєння злочинів.

"Тому ми звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту. Харьюський повітовий суд погодився з оцінкою прокуратури та помістив чоловіка під варту на термін до двох місяців", - додала вона.

При цьому генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон розповів, що розвідувальний інтерес Росії до Естонії залишається високим.

"Нинішня справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути у різні сфери життя Естонії, зокрема й у наукову сферу", - наголосив він.

Як зазначив Паллосон у коментарі ERR, Морозов регулярно їздив до Росії. Там він, ймовірно, зустрічався зі спецслужбами для передачі інформації. Яку саме інформацію він передавав встановить слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі звинуватили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Така мережа могла працювати на російські спецслужби.

 

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