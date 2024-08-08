В Естонії запрацював посилений митний контроль на кордоні з РФ

З 8 серпня Естонія запроваджує посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією - у Нарві, Лухамаа і Койдула. Нововведення спрямовані на запобігання потрапляння в Росію санкційних товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Уряд Естонії заявляє, що цей захід необхідний для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть використовуватися у військових цілях або являють собою готівкові кошти.
Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі зазначив, що найчастіше в деклараціях вказують треті країни як пункт призначення, однак практика показує, що товари залишаються в Росії.
"Посилений контроль означає, що кожен, хто прямує до Росії, буде взаємодіяти з естонською владою. Щодо пасажирів це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні, а в разі підозр - у додатковому огляді особистих речей і використанні рентгена", - пояснив Лігі.
Транспортні засоби також будуть піддаватися ретельному огляду, за необхідності з використанням рентгена. Документи на товари перевірятимуться насамперед, а за необхідності проводитиметься додатковий огляд, розвантаження та перерахунок товарів.
Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, підкреслив міністр.
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс раніше повідомив, що Таллінн планує внести зміни до законодавства, щоб заборонити громадянам Росії купівлю нерухомості у стратегічно важливих для країни районах.
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