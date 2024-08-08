В Естонії запрацював посилений митний контроль на кордоні з РФ

Уряд Естонії заявляє, що цей захід необхідний для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть використовуватися у військових цілях або являють собою готівкові кошти.

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі зазначив, що найчастіше в деклараціях вказують треті країни як пункт призначення, однак практика показує, що товари залишаються в Росії.

"Посилений контроль означає, що кожен, хто прямує до Росії, буде взаємодіяти з естонською владою. Щодо пасажирів це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні, а в разі підозр - у додатковому огляді особистих речей і використанні рентгена", - пояснив Лігі.

Транспортні засоби також будуть піддаватися ретельному огляду, за необхідності з використанням рентгена. Документи на товари перевірятимуться насамперед, а за необхідності проводитиметься додатковий огляд, розвантаження та перерахунок товарів.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, підкреслив міністр.