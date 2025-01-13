У Естонії хочуть закрити кордон з Росією

В Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроект, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Зазначається, що лідер "Вітчизни" Урмас Рейнсалу довів необхідність законопроекту кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.
"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон", - сказав він.
Рейнсалу нагадав, що у грудні минулого року було зафіксовано масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури.
Він вважає, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією. При цьому органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави.
Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.
За даними ЗМІ, біля пошкоджених кабелів проходили два судна. Сьогодні стало відомо, що одне з них було затримано.
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