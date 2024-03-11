Естонія зазнала наймасштабнішої хакерської атаки в історії країни

Зазначається, що завдяки протидіям їхній вплив не був значним. У Департаменті державної інфосистеми додали, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору.

Основними цілями стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції, сторінки яких найактивніше піддавалися атакам у суботу вдень.

Повідомляється, що Естонія останніми роками впровадила технічні контрзаходи, що охоплюють більшість важливих сайтів і сервісів державного сектору.

Хакерські атаки РФ

Нещодавно повідомлялося, що російські хакери протягом лютого неодноразово намагалися здійснити атаки на сервіси Microsoft.

Також на початку лютого стало відомо, що українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено понад 2000 комп'ютерів.