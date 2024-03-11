Естонія зазнала наймасштабнішої хакерської атаки в історії країни

На вихідних сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни.
Про це заявив прессекретар Департаменту державної інфосистеми Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Зазначається, що завдяки протидіям їхній вплив не був значним. У Департаменті державної інфосистеми додали, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору.
Основними цілями стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції, сторінки яких найактивніше піддавалися атакам у суботу вдень.
Повідомляється, що Естонія останніми роками впровадила технічні контрзаходи, що охоплюють більшість важливих сайтів і сервісів державного сектору.
Нещодавно повідомлялося, що російські хакери протягом лютого неодноразово намагалися здійснити атаки на сервіси Microsoft.
Також на початку лютого стало відомо, що українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено понад 2000 комп'ютерів.
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