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Естонія зазнала наймасштабнішої хакерської атаки в історії країни

Архівне фото: Естонія зазнала наймасштабнішої хакерської атаки в історії країни (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

На вихідних сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни.

Про це заявив прессекретар Департаменту державної інфосистеми Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Зазначається, що завдяки протидіям їхній вплив не був значним. У Департаменті державної інфосистеми додали, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору. 

Основними цілями стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції, сторінки яких найактивніше піддавалися атакам у суботу вдень.

Повідомляється, що Естонія останніми роками впровадила технічні контрзаходи, що охоплюють більшість важливих сайтів і сервісів державного сектору. 

Хакерські атаки РФ

Нещодавно повідомлялося, що російські хакери протягом лютого неодноразово намагалися здійснити атаки на сервіси Microsoft.

Також на початку лютого стало відомо, що українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено понад 2000 комп'ютерів.

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