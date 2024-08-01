Естонія запроваджує повний митний контроль на кордоні з Росією

Уряд Естонії ознайомився з планом, розробленим Міністерством фінансів і Міністерством внутрішніх справ, що передбачає поступовий перехід до повного митного контролю всіх людей і вантажів, що перетинають кордон із Росією.

Міхал підкреслив, що Естонія має зробити все можливе для припинення перевезення підсанкційних товарів і зміцнення безпеки країни.

"На жаль, спроби недотримання санкцій і перевезення заборонених товарів на наших кордонах тривають, як і розпочата Росією жорстока війна проти української держави і населення. Застосуванням повного контролю товарів ми ускладнимо ухилення від санкцій і дії Росії з постачання її військової машини", - зазначив прем'єр.

Він додав, що про зміни були проінформовані місцеві самоврядування, вантажоперевізники та автобусні компанії. Для тих, хто перетинає кордон пішки, повний митний контроль означатиме огляд кожної людини та її багажу.

Уряд також вказав, що введення повного митного контролю, поряд із вибірковим, збільшить час перетину кордону і, ймовірно, призведе до скорочення кількості людей, які перетинають кордон.

Рішення про введення повного митного контролю є результатом попереднього обговорення заходів щодо посилення митного контролю на естонсько-російському кордоні, яке відбулося 4 липня.