UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія вже наступного року хоче налагодити нове виробництво боєприпасів

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Естонія хоче налагодити виробництво боєприпасів вже на початку наступного року. Виготовляти боєприпаси планується у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Міністр оборони Ханно Пеквкур заявив, що Естонія хоче як можна швидше почати виготовлення боєприпасів.

"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", - заявив Певкур.

Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

Міністр зауважив, що в Емарі є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності.

Відомо, що найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями.

Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин. 

Нагадаємо, що минулого року Естонія приєдналась до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія