Естонія вже наступного року хоче налагодити нове виробництво боєприпасів

Міністр оборони Ханно Пеквкур заявив, що Естонія хоче як можна швидше почати виготовлення боєприпасів.

"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", - заявив Певкур.

Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

Міністр зауважив, що в Емарі є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності.

Відомо, що найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями.

Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.