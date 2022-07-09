Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.

Средства от продажи монеты передадут на поддержку борьбы за свободу Украины.

Монета была разработана украинской переселенкой Дарьей Титовой, которая сейчас учится в Эстонской академии искусств.

"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.

Фото: Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины (eestipank.ee)

На монете номиналом 2 евро изображена девушка, которая оберегает птичку на ладони. Также изображены и колоски зерна.