Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины
Эстония выпустила монету, которую посвятила Украине. Монету разработала украинская переселенка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.
Средства от продажи монеты передадут на поддержку борьбы за свободу Украины.
Монета была разработана украинской переселенкой Дарьей Титовой, которая сейчас учится в Эстонской академии искусств.
"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.
Фото: Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины (eestipank.ee)
На монете номиналом 2 евро изображена девушка, которая оберегает птичку на ладони. Также изображены и колоски зерна.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Белый дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный".
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