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Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины

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Суббота 09 июля 2022 12:56
Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины Фото: Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины (eestipank.ee)
Автор: Сергей Пышкин

Эстония выпустила монету, которую посвятила Украине. Монету разработала украинская переселенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.

Средства от продажи монеты передадут на поддержку борьбы за свободу Украины.

Монета была разработана украинской переселенкой Дарьей Титовой, которая сейчас учится в Эстонской академии искусств.

"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.

Фото: Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины (eestipank.ee)

На монете номиналом 2 евро изображена девушка, которая оберегает птичку на ладони. Также изображены и колоски зерна.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Белый дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный".

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