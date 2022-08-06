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Эстония в секретном режиме готовится к сносу советских памятников, - ERR

Фото: Эстония в секретном режиме готовится к сносу советских памятников (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Эстонии создали комиссию по монументам, которая разрабатывает планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР. Подготовка происходит в секретном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ERR.

По информации портала, комиссия также рассматривает возможность замены текстов на некоторых табличках.

Указывается, что в эту комиссию вошли представители различных министерств и ведомств, ее возглавил Аско Кивинук, который ранее работал в государственном центре оборонных инвестиций республики, уточняется в материале.

Он поясняет, что в специальный орган входят представители различных министерств и ведомств, но их имена не разглашаются.

Известно лишь то, что комиссия проводит заседания раз в неделю и уже на следующей неделе представит юридический анализ планов демонтажа советских памятников.

"Члены кабинета министров в курсе обсуждаемого в комиссии, нас уже дважды знакомили с ее материалами. По секретности, то, если посмотреть, что случилось в Нарве, где сожгли экскаватор, который помогал демонтажа советской гаубицы, становится ясно, что секретность здесь вполне обоснована. Члены комиссии могут подвергнуться опасности, поэтому власти Эстонии должны защитить их и дать им возможность работать спокойно", - подчеркнула министр госуправления Рийна Солман.

Напомним, недавно стало известно, что правительство Эстонии приняло решение в кратчайшие сроки снести все советские памятники из публичного пространства.

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Эстония