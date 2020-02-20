Эстония призвала Россию освободить украинских политзаключенных

Министерство иностранных дел Эстонии призвало Россию освободить украинских политзаключенных. Об этом говорится в завлении ведомства на Генеральной ассамблее ООН, передает РБК-Украина.

В МИД страны заявили, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму продолжает вызывать серьезную обеспокоенность.

"Мы призываем Россию прекратить эти нарушения, в основном направленные против крымских татар и украинских активистов, и немедленно освободить всех политических заключенных, которые были незаконно задержаны в Крыму", - заявили они.

Кроме того, в Эстонии глубоко обеспокоены усилением милитаризации Крымского полуострова.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям, вывести свои вооруженные силы из Украины и прекратить поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик"", - говорится в заявлении МИД.

Также, в Эстонии заявили, что "полное выполнение минских соглашений и политический диалог остаются основой для разрешения конфликта, и мы подчеркиваем роль и ответственность в этом отношении".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией.