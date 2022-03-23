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Эстония призвала нарастить силы НАТО на восточном фланге для сдерживания России

Фото: секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов (vm.ee)
Автор: Александр Мороз

Эстония выступает за усиление присутствия НАТО на восточном фланге до такого уровня, который позволил бы остановить возможное наступление Российской Федерации. Такие силы в Восточной Европе должны стать постоянными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы будем в совершенно новой среде безопасности. Будет новая Украина. Будет новая Россия. Будет новая Европа. К 23 февраля возврата нет", - заявил постоянный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Весиов.

После российского вторжения в Украину в страны Балтии, Польшу и остальную часть Восточной Европы было переброшено более 20 000 военнослужащих НАТО, подавляющее большинство из которых - американские войска.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дистанционно примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе.

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