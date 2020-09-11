ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эстония призвала к международному расследованию отравление Навального

Таллин, Пятница 11 сентября 2020 08:38
Эстония призвала к международному расследованию отравление Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нейротоксичного препарата группы "Новичок". Она требует международного расследования.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию, сообщает ERR.

Министр заявила, что применение химического оружия должно иметь серьезные последствия.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия", - заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравления Навального.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Отметим, лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Навальный
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь