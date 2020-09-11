Эстония призвала к международному расследованию отравление Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook.com)

Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нейротоксичного препарата группы "Новичок". Она требует международного расследования.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию, сообщает ERR.

Министр заявила, что применение химического оружия должно иметь серьезные последствия.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия", - заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравления Навального.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Отметим, лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.