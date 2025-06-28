Естонія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни
Естонія подала до ООН у Нью-Йорку листа про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та потребує їх знищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни.
Зазначається, що закон про вихід із Конвенції набуде чинності через шість місяців.
"Уроки, отримані з війни Росії проти України, показують, що для кращого захисту нашої країни ми не повинні запроваджувати односторонні обмеження на озброєння, яких не дотримується супротивник", - додав він.
При цьому Тсахна також підкреслив, що Естонія залишається відданою забезпеченню повного дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення після виходу з конвенції. Естонія також продовжуватиме підтримувати проекти гуманітарного розмінування та допомоги жертвам збройних конфліктів.
"Вийшовши з Оттавської конвенції, Сили оборони Естонії зможуть гнучкіше обирати системи озброєння, засоби та методи, необхідні для зміцнення обороноздатності країни", - зазначив міністр закордонних справ.
Що відомо про Оттавську конвенцію
Конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав. Серед країн, що не приєдналися до договору, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.
Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим за величиною запасом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану - країнам, які, як і Індія, не приєдналися до угоди.
Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.