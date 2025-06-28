Естонія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни

Естонія подала до ООН у Нью-Йорку листа про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та потребує їх знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни.

Зазначається, що закон про вихід із Конвенції набуде чинності через шість місяців.

"Уроки, отримані з війни Росії проти України, показують, що для кращого захисту нашої країни ми не повинні запроваджувати односторонні обмеження на озброєння, яких не дотримується супротивник", - додав він.

При цьому Тсахна також підкреслив, що Естонія залишається відданою забезпеченню повного дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення після виходу з конвенції. Естонія також продовжуватиме підтримувати проекти гуманітарного розмінування та допомоги жертвам збройних конфліктів.

"Вийшовши з Оттавської конвенції, Сили оборони Естонії зможуть гнучкіше обирати системи озброєння, засоби та методи, необхідні для зміцнення обороноздатності країни", - зазначив міністр закордонних справ.