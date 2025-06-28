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Эстония уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах

Суббота 28 июня 2025 11:12
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Эстония уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах Фото: Маргус Тсахкна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Эстония подала в ООН в Нью-Йорке письмо о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкни.

Отмечается, что закон о выходе из Конвенции вступит в силу через шесть месяцев.

"Уроки, извлеченные из войны России против Украины, показывают, что для лучшей защиты нашей страны мы не должны вводить односторонние ограничения на вооружение, которых не придерживается противник", - добавил он.

При этом Тсахна также подчеркнул, что Эстония остается приверженной обеспечению полного соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения после выхода из конвенции. Эстония также будет продолжать поддерживать проекты гуманитарного разминирования и помощи жертвам вооруженных конфликтов.

"Выйдя из Оттавской конвенции, Силы обороны Эстонии смогут гибче выбирать системы вооружения, средства и методы, необходимые для укрепления обороноспособности страны", - отметил министр иностранных дел.

Что известно об Оттавской конвенции

Конвенция была принята 18 сентября 1997 года в Осло и вступила в силу в 1999 году. На сегодня к ней присоединились более 160 стран, среди которых большинство западных государств. Среди стран, которые не присоединились к договору, есть Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке, а Верховная Рада ратифицировала ее 18 мая 2005 года. На момент подписания Украина обладала пятым по величине запасом противопехотных мин в мире, уступая лишь Китаю, России, США и Пакистану - странам, которые, как и Индия, не присоединились к соглашению.

Участники конвенции обязуются никогда не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их ни напрямую, ни через посредников.

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