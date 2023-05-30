Естонія не піддасться тиску з боку РФ і не відмовиться очолити ОБСЄ, - МЗС

"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що Росія може диктувати, хто їм підходить", - сказав Цахкна.

За його словами, Росія хоче боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.

"Москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії Росії. Це цілком зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску", - заявив міністр. Блокування головування Естонії в ОБСЄ

Зазначається, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді Росія та Білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.

"Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці Росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються", - зазначив Цахкна.