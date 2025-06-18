Естонія передасть Україні партію позашляховиків, які раніше охороняли кордон з РФ

Естонія планує передати Україні позашляховики, які раніше використовувались прикордонниками країни для охорони кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Повідомляється, що Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії закупив 20 нових позашляховиків Volkswagen Touareg загальною вартістю 2 млн євро, 90 відсотків з яких становили субсидії ЄС, для охорони естонсько-російської прикордонної лінії та операцій Frontex. Нові автомобілі значно тихіші і компактніші у порівнянні зі своїми попередниками.

Департамент поліції та прикордонної охорони використовував у Південній та Східній префектурах транспортні засоби, які спочатку були призначені для подолання складних ділянок місцевості. Однак із будівництвом Східного кордону дорожні умови значно покращилися. Тому, при купівлі нових транспортних засобів враховувалися технологічні інновації, які тепер необхідно вивчити.

"Базова ціна машини не 100 тисяч євро, тому що все, що встановлюється тут вручну, що потрібне прикордоннику – різні електронні та механічні рішення – все це коштує грошей. Старі машини обов'язково будуть відправлені в Україну", - сказав Ромет Ніілус, керівник кордону PPA Piusa.