Естонія передасть Україні партію позашляховиків, які раніше охороняли кордон з РФ
Естонія планує передати Україні позашляховики, які раніше використовувались прикордонниками країни для охорони кордону з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Повідомляється, що Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії закупив 20 нових позашляховиків Volkswagen Touareg загальною вартістю 2 млн євро, 90 відсотків з яких становили субсидії ЄС, для охорони естонсько-російської прикордонної лінії та операцій Frontex. Нові автомобілі значно тихіші і компактніші у порівнянні зі своїми попередниками.
Департамент поліції та прикордонної охорони використовував у Південній та Східній префектурах транспортні засоби, які спочатку були призначені для подолання складних ділянок місцевості. Однак із будівництвом Східного кордону дорожні умови значно покращилися. Тому, при купівлі нових транспортних засобів враховувалися технологічні інновації, які тепер необхідно вивчити.
"Базова ціна машини не 100 тисяч євро, тому що все, що встановлюється тут вручну, що потрібне прикордоннику – різні електронні та механічні рішення – все це коштує грошей. Старі машини обов'язково будуть відправлені в Україну", - сказав Ромет Ніілус, керівник кордону PPA Piusa.
Допомога Україні від Естонії
Естонія з початку повномасштабного вторгнення РФ постійно постачає Україні військову допомогу. Так, у березні Україна офіційно подала до Естонії список військової допомоги на 100 млн євро, яка включає безпілотники, плавзасоби та медичне обладнання. Контракти на закупівлю продукції вже готуються до укладення.
Також раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що для посилення позицій України та збільшення тиску на Росію Естонія відправила 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.
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