Эстония передаст Украине партию внедорожников, которые ранее охраняли границу с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Сообщается, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии закупил 20 новых внедорожников Volkswagen Touareg общей стоимостью 2 млн евро, 90 процентов из которых составили субсидии ЕС, для охраны эстонско-российской пограничной линии и операций Frontex. Новые автомобили значительно тише и компактнее по сравнению со своими предшественниками.

Департамент полиции и пограничной охраны использовал в Южной и Восточной префектурах транспортные средства, которые изначально были предназначены для преодоления сложных участков местности. Однако со строительством Восточной границы дорожные условия значительно улучшились. Поэтому, при покупке новых транспортных средств учитывались технологические инновации, которые теперь необходимо изучить.

"Базовая цена машины не 100 тысяч евро, потому что все, что устанавливается здесь вручную, что нужно пограничнику - различные электронные и механические решения - все это стоит денег. Старые машины обязательно будут отправлены в Украину", - сказал Ромет Ниилус, руководитель границы PPA Piusa.