Естонія отримає від США шість систем залпового вогню HIMARS

Компанія США Lockheed Martin у штаті Арканзас виготовила для Естонії шість нових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Передати їх планують вже цього літа.

Про це заявив керівник категорії озброєнь Державного центру оборонних інвестицій (RKIK) Раміль Ліпп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Вироблені для Естонії HIMARS уже готові, залишилося провести тільки деякі роботи з інтеграції, і вони будуть доставлені влітку морем", - сказав він.

За його словами, постачання боєприпасів розпочнуться цього року і триватимуть у наступні роки. Серед них є і GMLRS, тобто ракети з дальністю стрільби до 70 кілометрів, і ATACMS із дальністю до 300 кілометрів.

Контракт на закупівлю HIMARS було підписано між американським агентством оборонної промисловості DSCA і RKIK у 2022 році.