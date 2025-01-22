Эстония получит от США шесть систем залпового огня HIMARS

Компания США Lockheed Martin в штате Арканзас изготовила для Эстонии шесть новых реактивных систем залпового огня HIMARS. Передать их планируют уже этим летом.

Об этом заявил руководитель категории вооружений Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести только некоторые работы по интеграции, и они будут доставлены летом морем", - сказал он.

По его словам, поставки боеприпасов начнутся в этом году и будут продолжаться в последующие годы. Среди них есть и GMLRS, то есть ракеты с дальностью стрельбы до 70 километров, и ATACMS с дальностью до 300 километров.

Контракт на закупку HIMARS был подписан между американским агентством оборонной промышленности DSCA и RKIK в 2022 году.