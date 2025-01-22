Эстония получит от США шесть систем залпового огня HIMARS
Компания США Lockheed Martin в штате Арканзас изготовила для Эстонии шесть новых реактивных систем залпового огня HIMARS. Передать их планируют уже этим летом.
Об этом заявил руководитель категории вооружений Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести только некоторые работы по интеграции, и они будут доставлены летом морем", - сказал он.
По его словам, поставки боеприпасов начнутся в этом году и будут продолжаться в последующие годы. Среди них есть и GMLRS, то есть ракеты с дальностью стрельбы до 70 километров, и ATACMS с дальностью до 300 километров.
Контракт на закупку HIMARS был подписан между американским агентством оборонной промышленности DSCA и RKIK в 2022 году.
Что этому предшествовало
В конце 2022 года Эстония заключила контракт с США на закупку HIMARS на более чем 200 млн долларов. Это является крупнейшей оборонной закупкой государства. В пакет войдут различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км.
Также отметим, что власти Эстонии призывают страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону из-за российской агрессии.
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