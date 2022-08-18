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Эстония одобрила новый пакет военной помощи для Украины: что передадут

Фото: Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Вооруженные силы получат минометы и противотанковые средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании. Эстония предоставит украинским защитникам дополнительное вооружение, в частности минометы и противотанковые средства.

Также Эстония вместе с Германией передаст Украине полевой госпиталь и направит в Великобританию своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

В эстонском правительстве напомнили, что с начала полномасштабной войны передали Украине военной помощи на почти 250 млн евро. В частности, Таллин передал противотанковые реактивные комплексы "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, пистолеты, боеприпасы, транспорт, средства связи, медицинские средства и средства индивидуальной защиты.

Напомним, что недавно министр обороны Алексей Резников анонсировал новую военную помощь от США и Норвегии.

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