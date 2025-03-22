Естонія надасть Україні військову допомогу на 100 мільйонів євро

21 березня Україна офіційно подала до Естонії список побажань щодо військової допомоги, що складається із продукції естонських оборонних підприємств на суму 100 мільйонів євро.

До відбору увійшли безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні транспортні засоби, плавзасоби, медичне обладнання та інші матеріали, що пропонуються естонськими виробниками. Кількість і терміни доставки цієї допомоги залишаються конфіденційними.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що Естонія зобов'язалася підтримувати Україну в розмірі 0,25% свого ВВП на рік на військові потреби, включаючи закупівлю продукції місцевих оборонних компаній.

За його словами, зворотний зв'язок від України дозволяє ефективно і швидко доставити необхідні матеріали.

"Я дуже задоволена високим рівнем оборонної промисловості Естонії та широким асортиментом продукції. Наступним кроком Національний центр оборонних інвестицій якнайшвидше укладе контракти на закупівлю відібраної української продукції, щоб необхідні матеріали надійшли без затримок", – зазначила Катрі Раудсепп, голова Експертного комітету із заходів підтримки України.

Естонія продовжить надавати Україні військову допомогу, сприяючи навчанням військовослужбовців та розвитку IT-коаліції для підтримки України, разом з Люксембургом.

Окрім цього, країни Балтії та Північної Європи працюють над оснащенням та навчанням української бригади до 2025 року.