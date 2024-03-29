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Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Без членства в НАТО незалежність Естонії, ймовірно, була б під загрозою.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Не можна виключати, що без членства в НАТО наша незалежність вже була б під загрозою. Не виключено, що якби Естонія залишилась у так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території", - сказав Цахкна у річницю вступу країни в Альянс.

Він також подякував причетним до вступу Естонії в НАТО, адже цей шлях "не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин".

"Політика відкритих дверей НАТО зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли, напередодні його великого ювілею. Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", - наголосив глава естонського МЗС.

 

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком.

Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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НАТОЕстонія