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Эстония анонсировала гуманитарную помощь Украине на 1 млн евро

Автор: РБК-Украина

Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

Такую заявление сделали в МИД Эстонии в Twitter.

Так, средства будут направлены на "преодоление гуманитарного кризиса".

"За последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину, и мы будем продолжать поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

На странице миссии Эстонии в ООН уточняется, что средства пойдут людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

Напомним, в течение прошлой недели на Донбасс проследовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.

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