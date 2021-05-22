Эстония анонсировала гуманитарную помощь Украине на 1 млн евро

Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.
Так, средства будут направлены на "преодоление гуманитарного кризиса".
"За последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину, и мы будем продолжать поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.
На странице миссии Эстонии в ООН уточняется, что средства пойдут людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.
РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.
Напомним, в течение прошлой недели на Донбасс проследовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.