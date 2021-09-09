В Эстонии завершают строительство первого участка забора на границе с Россией

Издание отмечает, что Эстония строит новый стальной забор на своей юго-восточной границе с Россией, следуя шагам, которые уже предприняли другие страны Балтии и Польша для укрепления своих границ.

Согласно отчету, опубликованному Финской радиовещательной компанией, до 2025 года будет построено еще 35 километров.

Эстонско-российская граница протянулась примерно на 330 километров, из которых около 130 километров приходится на сушу.

По словам заместителя генерального директора по управлению границей Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Белитшева, после завершения строительства в 2027 году на всей границе будет установлено видеонаблюдение в режиме реального времени.

Эстонский проект - еще один пример того, как страны укрепляют свои границы после миграционного кризиса 2015 года. Только Финляндия, Словакия и Румыния не модернизировали свои восточные границы после кризиса.

По мнению правозащитников, строительство заборов может нарушать Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о беженцах 1951 года и Протокол к ней 1967 года.