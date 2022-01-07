ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Эстонии приговорили подполковника Сил обороны. Разгласил засекреченную информацию

Новина українською →
Эстония, Пятница 07 января 2022 17:58
В Эстонии приговорили подполковника Сил обороны. Разгласил засекреченную информацию Фото: в Эстонии приговорили подполковника (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Эстонии приговорили к двум годам и шести месяцам заключения подполковника Олега Новикова, который был начальником центра здоровья Сил обороны. Его обвинили в разглашении государственной и засекреченной иностранной информации.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.

Правоохранители обнаружили в компьютере и носителях по месту жительства 51-летнего подполковника информацию с государственной тайной, а также документы НАТО. Обнаруженная информация носила три уровня закрытости, а именно - ограниченная, конфиденциальная и секретная.

В феврале 2020 года Харьюский уездный суд приговорил Новикова к тюремному заключению и трехлетнему испытательному сроку. В августе 2021 года Таллинский окружной суд оставил это решение в силе.

В декабре прошлого года Государственный суд Эстонии отказался рассматривать жалобу Новикова на приговор нижестоящих судебных инстанций. После этого приговор в отношении подполковника окончательно вступил в силу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
NEWS
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане