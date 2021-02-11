В Эстонии назвали унизительными итоги визита Борреля в Москву
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала унизительными итоги визита представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Однако она не поддержала его отставку.
Об этом сообщает DW.
Каллас, выступая в парламенте своей страны, заявила, что Россия унизила представителя Европы и саму Европу.
"Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта", - подчеркнула премьер-министр.
В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которое высказывают некоторые европейские политики.
"Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции", - сказала Каллас.
РБК-Украина писало, что более чем 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку Борреля после визита в Москву.
Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.
По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.