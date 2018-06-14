Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Эстонии могут увеличить штраф за нарушение требований к языка до 6400 евро

НовостиПолитика    14.06.2018 - 17:32
Фото: парламент Эстонии (ru.wikipedia.org)
Фото: парламент Эстонии (ru.wikipedia.org)

Сейчас штраф составляет 640 евро

В парламенте Эстонии (Рийгикогу) в четверг зарегистрировали законопроект о внесении поправки в закон о языке, которая предусматривает десятикратное повышение штрафа за нарушение требований к знанию эстонского языка - до 6400 евро. Об этом сообщает портал err.ee.

Так, согласно документу, штраф за нарушение языковых требований должен повыситься с нынешних 640 до 6400 евро.

Авторы проекта закона ожидают, что поправка улучшит исполнение закона о языке, мотивируя глав учреждений и предприятий активнее заниматься обучением работников эстонскому языку, а также повысит результативность надзора со стороны Языковой инспекции.

"На встрече с представителем Языковой инспекции совместно отметили, что сегодняшние меры - прописанный в статье 32 данного закона максимальный штраф в 640 евро - отстали от времени", - подчеркивается в записке.

Напомним, в эстонском уезде Ида-Вирумаа уволили 12 спасателей из-за недостаточного владения ими эстонским языком. Сообщалось, что в руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года.

Эстония выделит 188 млн евро на переоборудование границы с РФ Президент Эстонии назвала ситуацию в Грузии и Украине войной и оккупацией
Теги публикации: Эстония, язык, штраф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь