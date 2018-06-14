В Эстонии могут увеличить штраф за нарушение требований к языка до 6400 евро

Сейчас штраф составляет 640 евро

В парламенте Эстонии (Рийгикогу) в четверг зарегистрировали законопроект о внесении поправки в закон о языке, которая предусматривает десятикратное повышение штрафа за нарушение требований к знанию эстонского языка - до 6400 евро. Об этом сообщает портал err.ee.

Так, согласно документу, штраф за нарушение языковых требований должен повыситься с нынешних 640 до 6400 евро.

Авторы проекта закона ожидают, что поправка улучшит исполнение закона о языке, мотивируя глав учреждений и предприятий активнее заниматься обучением работников эстонскому языку, а также повысит результативность надзора со стороны Языковой инспекции.

"На встрече с представителем Языковой инспекции совместно отметили, что сегодняшние меры - прописанный в статье 32 данного закона максимальный штраф в 640 евро - отстали от времени", - подчеркивается в записке.

Напомним, в эстонском уезде Ида-Вирумаа уволили 12 спасателей из-за недостаточного владения ими эстонским языком. Сообщалось, что в руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года.