В Естонії можуть збільшити штраф за порушення вимог до мови до 6400 євро

Зараз штраф становить 640 євро

У парламенті Естонії (Рійгікогу) в четвер зареєстрували законопроект про внесення поправки в закон про мову, яка передбачає десятикратне підвищення штрафу за порушення вимог до знання естонської мови - до 6400 євро. Про це повідомляє портал err.ee.

Так, згідно з документом, штраф за порушення мовних вимог повинен підвищитися із нинішніх 640 до 6400 євро.

Автори проекту закону очікують, що поправка поліпшить виконання закону про мову, мотивуючи глав установ і підприємств активніше займатися навчанням працівників естонської мови, а також підвищить результативність нагляду з боку Мовної інспекції.

"На зустрічі з представником Мовної інспекції спільно відзначили, що сьогоднішні заходи - прописаний у статті 32 даного закону максимальний штраф у 640 євро - відстали від часу", - підкреслюється у записці.

Нагадаємо, в естонському повіті Іда-Вірумаа звільнили 12 рятувальників через недостатнє володіння ними естонською мовою. Повідомлялося, що в керівництві департаменту рішення пояснили тим, що співробітники не змогли поліпшити свої знання державної мови з 2010 року.