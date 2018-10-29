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В Естонії за рік подвоїлася кількість працівників з України

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 10:40
Ілюстративне фото (pixabay.com/reksik004)
Ілюстративне фото (pixabay.com/reksik004)

На сьогодні дозволи на роботу в Естонії отримали понад 12 тис. українців

Станом на кінець вересня в Естонії дозволи на роботу і вид на проживання отримали понад 12 тис. українців, що вдвічі більше, ніж в 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами керівника служби нагляду за кордонами та міграцією Пихьяської префектури Индрека Ару, за цей же період кількість порушень, пов'язаних з виплатою зарплат іноземцям, не змінилася. Він також зазначив, що деякі підприємства виплачують іноземним працівникам меншу зарплату, ніж належить. Часто зарплата виплачується в конверті.

Крім того, повідомляється, що на сьогодні в Естонії зареєстровано в десять разів більше працівників з України, ніж у 2014 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше всього посвідок на проживання в ЄС в 2017 році отримали українці і сирійці. Зокрема, минулого року цей документ оформили 662 тис. українців, 88% з них отримали посвідку на проживання в Польщі.

Відзначимо, за інформацією МЗС Польщі, у період з 2008 по 2017 рік карту поляка отримали майже 102 тис. українців.

 

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