Германия не готова вводить эмбарго на газ, нефть и уголь из России, - Хабек

На сегодня Германия не готова вводить энергетическое эмбарго в отношении России. То есть отказываться от поставок газа, нефти и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека в Бундестаге.

"Мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это", - отметил он.

В то же время, по его словам, неспособность Германии наложить эмбарго не означает, что Берлин ничего не делает

"Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - добавил он.