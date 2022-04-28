"Есть определенные альтернативы". Молдова может отказаться от российского газа

По ее словам, Молдова сделала запрос для подключения к мировому рынку. Однако пока четкого ответа не последовало.

"У нас еще нет ответа. Я обратилась с запросом. Мы ждем ответа и посмотрим, что произойдет 1 мая. У нас есть определенные альтернативы. Как и в октябре, мы можем получить доступ к спотовому рынку природного газа. Сейчас мы находимся в периоде, когда потребление ниже, но здесь также речь идет о мировых ценах и непрерывности поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявила глава правительства.