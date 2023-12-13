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У ЄСПЛ провели слухання по справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Середа 13 грудня 2023 21:41
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У ЄСПЛ провели слухання по справі "Україна проти Росії" щодо Криму Фото: в ЄСПЛ пройшли слухання у справі щодо ситуації в Криму за позовом України проти РФ (osce.usmission.gov)
Автор: Володимир Костирін

У Страсбурзі в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні, 13 грудня, пройшли усні слухання щодо міждержавної справи "Україна проти Росії" стосовно ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої Міністерства юстиції України у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко.

Йдеться про справи № 20958/14 та №38334/18.

Українська сторона зазначила суддям ЄСПЛ, що з початку російської окупації Криму у 2014 році ситуація з дотриманням прав людини на території півострова регулярно погіршується рік у рік.

"Постраждалі від дій окупаційної "влади" не можуть захисти свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів", - розповіла Сокоренко.

Також вона наголосила, що РФ відмовляється співпрацювати з будь-якою стороною, в тому числі і з ЄСПЛ, за фактами порушення прав людини на захоплених територіях України, що ще більше погіршує ситуацію.

"Беручи до уваги потужну доказову базу, яку ми надали за останні 9 років, включаючи аргументи під час цих усних слухань, просимо ЄСПЛ визнати росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією, які розглядаються в міждержавній справі", - заявила уповноважена Мін'юсту.

Справа в ЄСПЛ у Криму

Рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна проти Росії" було оголошено ЄСПЛ 14 січня 2021 року. Тоді вперше на міжнародному рівні міжнародним судовим органом було визнано юридичний факт окупації РФ українських Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Як зазначає уповноважена Мін'юсту України у справах ЄСПЛ, саме тоді сталося доєднання до "кримського" кейсу ще однієї міждержавної справи за заявою № 38334/18 щодо політичних в'язнів.

Наразі очікуються рішення Євросуду у справі про порушення прав людини на кримському півострові вже по суті.

Позов України проти РФ до ЄСПЛ

Нагадаємо, що у червні 2022 року ЄСПЛ ухвалив новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після широкомасштабного вторгнення.

У січні 2023 року Євросуд визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.

Нагадаємо також, що влітку ЄСПЛ відмовив Росії у задоволенні позовних вимог проти України у повному обсязі.

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