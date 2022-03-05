UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕСПЧ во второй раз запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины - Денисова

Автор: Катерина Гончарова

Европейский суд по правам человека повторно запретил Российской Федерации продолжать обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Суд указал правительству Российской Федерации, что в соответствии со своими обязательствами по статьям 2, 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, он должен обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинских услуг, еды и других предметов первой необходимости, быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи и перемещения гуманитарных работников", - подчеркнула она.

По ее словам, решение ЕСПЧ принял по запросам граждан, пострадавших от российского вторжения.

Людмила Денисова также призвала международное сообщество принять решительные санкционным мер для прекращения военной агрессии России в Украине и выполнения в полном объеме решение ЕСПЧ.

"Прошу страны-члены НАТО, закройте небо над Украиной!"- подытожила Денисова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕСПЧВторжение России в УкраинуВойна России против Украины