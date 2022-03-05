ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕСПЧ во второй раз запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины - Денисова

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 17:05
ЕСПЧ во второй раз запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины - Денисова Фото: Зал заседаний ЕСПЧ (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Европейский суд по правам человека повторно запретил Российской Федерации продолжать обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Суд указал правительству Российской Федерации, что в соответствии со своими обязательствами по статьям 2, 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, он должен обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинских услуг, еды и других предметов первой необходимости, быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи и перемещения гуманитарных работников", - подчеркнула она.

По ее словам, решение ЕСПЧ принял по запросам граждан, пострадавших от российского вторжения.

Людмила Денисова также призвала международное сообщество принять решительные санкционным мер для прекращения военной агрессии России в Украине и выполнения в полном объеме решение ЕСПЧ.

"Прошу страны-члены НАТО, закройте небо над Украиной!"- подытожила Денисова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕСПЧ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина