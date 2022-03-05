ЕСПЧ во второй раз запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Суд указал правительству Российской Федерации, что в соответствии со своими обязательствами по статьям 2, 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, он должен обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинских услуг, еды и других предметов первой необходимости, быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи и перемещения гуманитарных работников", - подчеркнула она.

По ее словам, решение ЕСПЧ принял по запросам граждан, пострадавших от российского вторжения.

Людмила Денисова также призвала международное сообщество принять решительные санкционным мер для прекращения военной агрессии России в Украине и выполнения в полном объеме решение ЕСПЧ.

"Прошу страны-члены НАТО, закройте небо над Украиной!"- подытожила Денисова.