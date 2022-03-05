ЄСПЛ вдруге заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Суд вказав уряду Російської Федерації, що відповідно до своїх зобов'язань за статтями 2, 3 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, він повинен забезпечити безперешкодний доступ цивільного населення до безпечних шляхів евакуації, медичних послуг, їжі та інших предметів першої необхідності, швидкий та безперешкодний прохід гуманітарної допомоги та переміщення гуманітарних працівників", - підкреслила вона.

За її словами, рішення ЄСПЛ ухвалив за запитами громадян, які постраждали від російського вторгнення.

Людмила Денісова також закликала міжнародну спільноту вжити рішучих санкційних заходів для припинення воєнної агресії Росії в Україні та виконання в повному обсязі рішення ЄСПЛ.

"Прошу країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!" - підсумувала Денісова.