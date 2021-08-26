ЄСПЛ просить Латвію і Польщу допомогти мігрантам, які застрягли на кордоні з Білоруссю

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у проміжному рішенні, попросив Латвію і Польщу допомогти іракським і афганським мігрантам, які застрягли на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Цей захід не слід розуміти як вимогу, щоб Польща або Латвія дозволили заявникам в'їхати на їх територію", - йдеться в постанові суду.

Замість цього суд попросив країни втрутитися і надати мігрантам "їжу, воду, одяг, адекватну медичну допомогу і, якщо можливо, тимчасовий притулок".

Суд вирішив, що постанова має діяти з 25 серпня до 15 вересня включно.

Запит надійшов після того, як кілька країн Східної Європи заявили, що Білорусь направляє мігрантів до їх кордону як розплату за санкції ЄС від 2020 року, які були введені після того, як Олександр Лукашенко почав придушення протестів проти свого режиму.

"До 10 тисяч мігрантів вже були доставлені до кордонів Латвії, Литви та Польщі. Якщо ми не вирішимо проблему цього потоку, Лукашенко просто продовжить його, і ситуація стане некерованою. Він бачив, наскільки криза біженців 2015 року послабила ЄС. Країни-члени ЄС повинні зрозуміти, що це гібридна атака як мінімум на три країни в спробі послабити ЄС", - заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.