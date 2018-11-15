ЕСПЧ признал аресты российского оппозиционного Навального политически мотивированными

Фото: Алексей Навальный (navalny.feldman.photo)

Суд в Страсбурге установил нарушения в действиях РФ по четырем статьям Конвенции о защите прав человека

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрели и удовлетворили жалобу российского оппозиционного политика Алексея Навального к властям России относительно политической мотивированности арестов Навального. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Большая палата ЕСПЧ в Страсбурге в четверг, 15 ноября, рассмотрела случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 годы в связи с участием оппозиционера в нескольких митингах, после которых его обвинили в нарушении административного законодательства России. Навальный считал, что его права были нарушены, а действия российских властей - политически мотивированными.

Судьи установили, что в действиях России есть нарушение статей 5, 6, 11 и 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, первый параграф ст. 5 и 6 Конвенции, нарушение которых в отношении Навального суд признал, предусматривающих право на свободу и личную неприкосновенность.

Также установлено, что власти РФ в данном случае не соблюдается в полном объеме ст. 11 Конвенции, которая гарантирует право на свободу мирных собраний. По ст.18, в которой регламентируются Конвенцией пределы использования ограничений в отношении прав, ЕСПЧ установил минимум в двух случаях аресты Навального "действительно были направлены на подавление политического плюрализма в нарушение статьи 18 в сочетании со ст. 5 и ст. 11".

Сам оппозиционер считает, что власти России проигнорирует это решение европейського суда. Хотя результатом судебного решения Навальный доволен.

"Признана 18-я статья. Такое решение в российских делах не принималось, наверное, последние 15 лет", - сказал Навальный.

Добавим, как посчитали российские СМИ, в период с 2011 по октябрь 2018 года Алексея Навального в целом арестовывали на 192 суток.

Напомним, в мае 2018 года Алексей Навальный со своей командой организовал акции протеста "Он нам не царь" против президента РФ Владимира Путина. В частности, 5 мая 2018 российская полиция на этих митингах задержала более 200 человек. Также задерживали и самого Навального.