ЄСПЛ визнав арешти російського опозиційного Навального політично мотивованими

Фото: Олексій Навальний (navalny.feldman.photo)

Суд у Страсбурзі встановив порушення у діях РФ за чотирма статтями Конвенції про захист прав людини

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) розглянули та задовольнили скаргу російського опозиційного політика Олексія Навального до влади Росії щодо політичної мотивованості арештів Навального. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Велика палата ЄСПЛ у Страсбурзі у четвер, 15 листопада, розглянула випадки затримання Навального в період з 2012 по 2014 роки у зв'язку з участю опозиціонера в кількох мітингах, після яких його звинуватили в порушенні адміністративного законодавства Росії. Навальний вважав, що його права були порушені, а дії російської влади - політично мотивованими.

Судді встановили, що у діях Росії є порушення статей 5, 6, 11 та 18 Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Зокрема, перший параграф ст. 5 і 6 Конвенції, порушення яких щодо Навального визнав суд, передбачають право на свободу та особисту недоторканність.

Також встановлено, що влада РФ у даному випадку не дотримується в повному обсязі ст. 11 Конвенції, яка гарантує право на свободу мирних зібрань. Щодо ст.18, у якій Конвенцією регламентуються межі використання обмежень щодо прав, ЄСПЛ встановив щонайменше у двох випадках арешти Навального "дійсно були спрямовані на придушення політичного плюралізму в порушення статті 18 у поєднанні зі ст. 5 та ст. 11".

Сам опозиціонер вважає, що влада Росії проігнорує це рішення європейського суду. Хоча результатом судового рішення Навальний задоволений.

"Визнана 18-та стаття. Таке рішення у російських справах не ухвалювалось, напевно, останні 15 років", - сказав Навальний.

Додамо, як порахували російські ЗМІ, у період з 2011 по жовтень 2018 року Олексія Навального загалом арештовували на 192 доби.

Нагадаємо, у травні 2018 року Олексій Навальний зі своєю командою організував акції протесту "Він нам не цар" проти президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, 5 травня 2018 російська поліція на цих мітингах затримала понад 200 осіб. Также затримували і самого Навального.