ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос аннексии Крыма и объяснил почему

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Украины против России не будет рассматривать вопрос аннексии Крыма. Суд в Страсбурге посчитал, что неправомочен выносить такие решения.

Об этом говорится в промежуточном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

В документе говорится, что суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что рассмотрение вопроса административной практики нарушения прав человека со стороны России в Крыму в период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 года является допустимым. В отличие от вопроса аннексии полуострова.

"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, была ли аннексия Крыма по российскому законодательству законной с точки зрения международного права", - отметили в ЕСПЧ.

Напомним, ЕСПЧ в этом деле признал, что Россия установила контроль над Крымом до "референдума", а именно с 27 февраля 2014 года.

Кроме того, РБК-Украина разбиралось, какие жалобы украинской стороны были отклонены Европейским судом, а какие продолжат рассматривать по существу.