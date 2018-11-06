ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тысяч евро ромам за погром поселения в Одесской области

Фото: заседание Европейского суда по правам человека (echr.coe.int)

Украина должна выплатить всю сумму в течение трех месяцев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновной в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году. Согласно решению суда, каждый из 12 пострадавших должен получить по 11 тысяч евро компенсации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения суда.

Отметим, что суд рассматривал дело "Бурля и другие против Украины" от 2002 года. Тогда в поселке Петровка в Одесской области произошел погром ромского поселения. Ромские семьи подали иск против украинских властей в ЕСПЧ.

Сторона истцов заявляла, что Украина ответственна за вторжение и разграбление домов их семей. По их мнению, местные власти были соучастниками нападения, а также ничего не сделала, чтобы защитить людей от нападения.

Суд единогласно постановил, что в этом деле есть нарушения ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении по отношению к некоторым заявителям нарушение ст. 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

В то же время суд отклонил заявления украинской стороны о непричастности к погромам. Также суд определил, что решение правоохранителей не защищать данную группу людей является таким, что унижает достоинство.

Также суд решил, что украинское следствие не было независимым.

В итоге суд удовлетворил требования 17 из 19 заявителей. Следовательно 12 пострадавших получат компенсацию в размере 11 тысяч евро. Еще пятеро пострадавших получат по 9 тысяч евро. Компенсацию потерпевшие должны получить в гривнах по текущему курсу.

По решению ЕСПЧ, ответственность за погром ромского поселения в Одесской области лежит на украинской власти.

Напомним, в апреле 2018 года в Киеве на Лысой горе представители националистической организации С14 выгнали ромов и сожгли их лагерь.